По его словам, на этот показатель повлияла система централизованных закупок препаратов.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о снижении стоимости лекарств на 5%. Об этом он рассказал в ходе доклада о реализации государственной политики в сфере охраны здоровья в Госдуме.

По его словам, на этот показатель повлияла система централизованных закупок препаратов. Мурашко отметил, что закупки и предельные сроки поставок лекарств были ускорены и упрощены. Кроме того, для "предотвращения риска дефектуры на основе маркировки лекарственных препаратов создана аналитическая витрина". Глава Минздрава напомнил, что в марте стартовал пилотный проект по дистанционной продаже рецептурных препаратов.

Ранее Мурашко заявил, что модернизация первичного звена здравоохранения охватила более 10 тысяч объектов.

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