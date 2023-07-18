Мурашко: модернизация первичного звена здравоохранения охватила более 10 тысяч объектов

По его словам, в конечном итоге в России будет обновлена каждая третья медицинская организация.

Модернизация первичного звена здравоохранения охватила более 10 тысяч объектов. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на выступлении в Госдуме.

В ходе доклада о реализации государственной политики в сфере охраны здоровья министр отметил, что к 2025 году число таких объектов увеличится. Мурашко добавил, что в конечном итоге в России будет обновлена каждая третья медицинская организация. Он также подчеркнул, что изменения в первичном звене здравоохранения коснулись 50 млн россиян.

Ранее в Минздраве прокомментировали закон о запрете медицинских вмешательств по смене пола.

Видео: Дума ТВ