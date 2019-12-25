В Минпромторге уточнили, что вся продукция будет идти на экспорт.

В России запустили производство вакцины AstraZeneca против COVID-19 для экспорта. Об этом журналистам рассказал первый заместитель Минпромторга Василий Осьмаков. По информации от специалиста, препарат изготовит отечественная фармацевтическая компания "Р-Фарм". Она получила лицензию от Оксфордского университета и компании AstraZeneca. При этом уточняется, что внутренний рынок РФ полностью обеспечен собственными продуктами для профилактики ковида.

На "Р-Фарм" AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты. Что касается внутреннего рынка, мы обеспечены собственными продуктами в полном объеме. Все возможно, в будущем особенно, но здесь и сейчас на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму. Василий Осьмаков, замглавы Минпромторга РФ

Генеральный директор компании "Р-Фарм" Василий Игнатьев в мае сообщал журналистам "РИА Новостей" о том, что производитель в июне планирует выпустить первую партию вакцины AstraZeneca. Порядка несколько сотен тысяч вакцин ежемесячно будет идти на экспорт.

"Спутник V" эффективнее AstraZeneca и Sinopharm против дельта-штамма.

Фото: Youtube / Reuters