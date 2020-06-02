Кредит на 85% будет обеспечен государственной гарантией.

В России запустили программу льготную программу кредитования бизнеса под 2%. Об этом пишет ТАСС.

Речь идёт о бизнесе или предприятиях, которые работают в наиболее пострадавших от пандемии отраслях. Её предложил запустить президент России Владимир Путин во время одного из своих обращений к гражданам. Кредит предполагает получение по одному МРОТ на сотрудника в течение шести месяцев.

По условиям, вернуть кредит нужно до апреля 2021 года. Если к этому времени работодатель сохранил 90% штата, то задолженность за него будет отдавать государство, а проценты он сможет пустить на развитие предприятия. Если от штата останется 80% работников, то бизнес выплатит только 50 кредита — остальное компенсирует государство.

Кредит на 85% будет обеспечен государственной гарантией.

Ранее министр труда Котяков заявил, что регионы могут сами ввести доплаты для соцработников.

Видео: kremlin.ru