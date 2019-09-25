В России запустили горячую линию о школьных принадлежностях

Специалисты ответят на вопросы о безопасности детской одежды, обуви, игрушек, канцелярских товаров.

В России запустили горячую линию по вопросам качества и безопасности школьных товаров. Обратиться к сотрудникам Роспотребнадзора можно будет с 14 по 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты ответят на вопросы о безопасности детской одежды, обуви, игрушек, канцелярских товаров и детского питания.

Обратиться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора можно по телефону 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный, линия работает в круглосуточном режиме.

На сайтах территориальных органов Роспотребнадзора по регионам РФ можно ознакомиться с рекомендациями по выбору школьной одежды, рюкзаков и портфелей.

Ранее в Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали о стандартах для школьных ранцев.

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