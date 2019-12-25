Мера поможет избежать введения потребителей в заблуждение.

В России запретят включать чаевые в чек с 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

С нового года рестораны и кафе больше не смогут включать в чек чаевые — в связи с новым постановлением правительством.

В документе прописано, что цена на услуги общественного питания должна определяться стоимостью продукции, указанной в меню. цитата из сообщения Роспотребнадзора

Отмечается, что в чек не могут включать платежи за блюда или услуги, которые не отображены в меню. Мера поможет избежать введения потребителей в заблуждение относительно цен в заведении, когда к плате за блюда прибавляется сумма за обслуживание.

Ранее глава Роспотребнадзора оценила возможность ограничений из-за коронавируса.

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