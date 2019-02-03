В России запретили вести бизнес на дачах и наем для сбора урожая

Поправки касаются федерального закона под номером № 217.

В России с 1 сентября вводится запрет на ведение предпринимательской деятельности на участках садовых некоммерческих товариществ (СНТ). В том числе речь идет об исключении наема сотрудников для сбора урожая. Правки внесены на федеральном уровне в закон под номером № 217-ФЗ. Теперь в правовом поле страны официально закреплён однозначный принцип связанный с тем, что земельные участки с видом разрешенного использования "садоводство / огородничество" предназначены только для личного использования.

Коммерческая эксплуатация таких участков прямо противоречит их целевому назначению. Наталья Шалуба, управляющий партнер юридической компании Veritas Lex в комментарии для "РИА Новости Недвижимость"

По ее словам, если деятельность на участке имеет признаки предпринимательства — систематичность, направленность на извлечение прибыли, оказание услуг третьим лицам, привлечение наёмных работников или регулярная реклама/бронирование — она формально выходит за пределы "собственных нужд" и подпадает под запрет.

Фото: pxhere.com