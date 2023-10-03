В России заморозили вклады граждан недружественных стран

Иностранные нерезиденты столкнулись с ограничениями на доступ к депозитам в российских банках.

В России начали действовать ограничения на распоряжение банковскими вкладами для граждан ряда недружественных государств. Меры затронули нерезидентов, обслуживающихся в российских банках. Об этом пишет РБК.

Клиенты ряда банков сообщили о невозможности свободно распоряжаться средствами. Аналогичные жалобы поступали в отношении крупнейших финансовых организаций страны. Под ограничения попали граждане стран ЕС, США, Великобритании, Канады, Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии, Швейцарии, Норвегии и Украины.

Изменения связаны с корректировками президентских указов, регулирующих порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами, включая расширение их действия на банковские вклады.

Ранее мы сообщили о том, что за год сбережения петербуржцев выросли на 1,1 трлн рублей.

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