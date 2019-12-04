На Балтийском заводе заложат третий ледокол проекта 22220

Головной ледокол "Арктика" уже готов на 93%, в декабре пройдут первые ходовые испытания.

В мае-июне 2020 года на Балтийском заводе в Петербурге заложат третий атомный ледокол проекта 22220. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора по строительству флота ФГУП "Атомфлот" Константина Князевского.

Головной ледокол "Арктика" уже готов на 93%, в декабре пройдут первые ходовые испытания. Два следующих ледокола будут называться "Сибирь" и "Урал". По проекту 22220 в середине 2021 года заложат и четвёртый ледокол.

Все указанные судна введут в эксплуатацию до 2022 года. Всего в рамках проекта создадут пять ледоколов.

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