В России закупки лекарств от коронавируса выросли в четыре раза

За пять месяцев на эти цели было потрачено 40 млрд рублей.

Госзакупки лекарственных препаратов от коронавируса, которые упоминаются в рекомендациях Минздрава, выросли в декабре—мае в четыре раза, если сравнивать с цифрами в начале пандемии. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на подсчеты Headway Company

Так, за пять месяцев на эти цели операторы госзаказа потратили 40 млрд рублей.

Так, в этом году на закупку фавипиравира было потрачено 6,6 млрд рублей. На препарат "Артлегиа", разработанный для лечения ревматоидного артрита, государство потратило уже 6,3 млрд руб. Операторы госзакупок потратили также 5 млрд рублей на антикоагулянт "Ксарелто".

Ранее мы писали, что за время пандемии Петербург потерял около 5 млн туристов из Китая. Потери из-за закрытия вряд ли получится возместить.

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