В России закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры. Такое распоряжение правительства России опубликовано на сайте кабмина.
Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, - сказано в пресс-релизе.
Запрет коснётся кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров.
Регионам РФ поручили запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. За соблюдением требований будет следить Роспотребнадзор.
Подчёркивается, что такое решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по противодействию коронавируса.
Ранее Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах никто не знает.
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