Регионам РФ поручили запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

В России закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры. Такое распоряжение правительства России опубликовано на сайте кабмина.

Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, - сказано в пресс-релизе.

Запрет коснётся кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров.

Регионам РФ поручили запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. За соблюдением требований будет следить Роспотребнадзор.

Подчёркивается, что такое решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по противодействию коронавируса.

Ранее Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах никто не знает.