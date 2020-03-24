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Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах никто не знает

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Градоначальник хочет, чтобы Антон Вайно обеспечил контроль ситуации.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах никто не знает. Он попросил Путина дать поручение главе администрации президента Антону Вайно.

Градоначальник хочет, чтобы тот обеспечил контроль ситуации.

Собянин предлагает полпредам "навалиться на эту историю и начать жестко контролировать". По его словам, объем тестирования в регионах очень низкий. Поэтому "реальной картины никто не знает".

Ранее Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса.

Видео: YouTube / Блог Сергея Собянина

 
Теги: коронавирус, пандемия, путин, собянин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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