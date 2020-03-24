Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах никто не знает. Он попросил Путина дать поручение главе администрации президента Антону Вайно.
Градоначальник хочет, чтобы тот обеспечил контроль ситуации.
Собянин предлагает полпредам "навалиться на эту историю и начать жестко контролировать". По его словам, объем тестирования в регионах очень низкий. Поэтому "реальной картины никто не знает".
Ранее Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса.
Видео: YouTube / Блог Сергея Собянина
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