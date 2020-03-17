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В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса

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Соответствующий документ опубликован на сайте Минкульта.

В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса. Такое решение приняло Министерство культуры РФ из-за распространения COVID-19. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

В нём поручено руководителям подведомственных учреждений прекратить выставочную деятельность. Прекратить работу поручено филармониям, циркам, иным организациям исполнительских искусств. А также организациям, показывающим фильмы.

Это сделано "в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации".

Ранее коронавирус зафиксировали ещё в 15 регионах России.

 

Теги: коронавирус, культура, минкульт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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