Соответствующий документ опубликован на сайте Минкульта.

В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса. Такое решение приняло Министерство культуры РФ из-за распространения COVID-19. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

В нём поручено руководителям подведомственных учреждений прекратить выставочную деятельность. Прекратить работу поручено филармониям, циркам, иным организациям исполнительских искусств. А также организациям, показывающим фильмы.

Это сделано "в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации".

Ранее коронавирус зафиксировали ещё в 15 регионах России.