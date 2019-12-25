В Минздраве рассказали, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в отдельных городах превышает эпидпорог.

В России закончилась эпидемия гриппа. Об этом сообщили представители Минздрава России. В НИИ гриппа имени Смородинцева рассказали, что с 13 по 19 апреля заболеваемость ОРВИ и гриппом составила 321 случай на каждые 100 тысяч населения. По данным специалистов, неделю назад этот показатель достигал 400 случаев заболевания пациентов.

Медики напомнили, что несмотря на завершение эпидемии гриппа по стране, количество пациентов с гриппом и ОРВИ среди взрослых граждан остается выше эпидемиологического порога в отдельных городах.

Продолжительность жизни в России показала исторический максимум.