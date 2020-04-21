В 2019 году России удалось сохранить 13,6 тысяч жизней граждан трудоспособного возраста.

Продолжительность жизни в России показала исторический максимум. Об этом сообщает Минздрав России.

Средняя продолжительность жизни в РФ по статистике на 2019 год - 73,4 года. В Ведомстве отметили, что снизилась смертность среди трудоспособных граждан — у мужчин на 3,5% и у женщин на 2,1%.

В министерстве здравоохранения заявили, что в 2019 году России удалось сохранить 13,6 тысяч жизней граждан трудоспособного возраста.

Недавно был назван эффективный способ продлить жизнь. Об этом рассказали ученые из Медицинской школы Стэнфорда в США. Они опубликовали результаты собственного исследования в издании Nature Metabolism. В работе специалисты пришли к выводу, что физические упражнения позволяют восстанавливать сердечные мышцы и увеличивают продолжительность жизни.

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