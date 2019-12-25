Эксперты предлагают ориентироваться на опыт отдельных провинций Китая.

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки. Об этом сообщили журналисты "Российской газеты". Специалисты предлагают чиновникам из правительства ориентировать на опыт китайских коллег. Данная мера позволит поддержать население в период кризисных проявлений в экономике, а также на фоне пандемии коронавируса. С соответствующей инициативой обратились члены кредитного рейтингового агентства НКР.

Цифровая система "срочных ваучеров" действует в отдельных китайских провинциях и городах. На карточки местных жителей начисляется определенное количество баллов вместо того, чтобы раздавать населению реальные денежные средства. На баллы можно купить только продукты и товары первой необходимости. Непотраченные баллы сгорают за неделю.

В России эксперты предлагают начислять баллы на банковские карты. Для этого можно использовать карточки, привязанные к номеру телефона клиента. Под запрет к покупке по баллам предлагается сделать несколько категорий продуктов. В "стоп-список" может быть включен алкоголь и дорогостоящие товары, не попадающие в список первоочередных.

НКР считает, что первоначальную поддержку можно распространить на широкие слои населения России. Позже ее можно уменьшить и сделать адресной. Организация системы обойдется государству в несколько десятков млрд рублей еженедельно. Однако властям удастся вернуть около 20 процентов вложений за счет "сгорания" баллов.

Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине.