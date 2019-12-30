данный закон необходим в условиях сокращения трудоспособного населения страны.

В России захотели упростить трудоустройство мигрантов. Предприятия, нанимающие приезжих, освободят от плановых проверок. Об этом сообщили "Известия".

Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму осенью 2020 года. По мнению правительства, данная мера укладывается в параметры "регуляторной гильотины". Она позволит увеличить экономический рост страны. Отметим, что в ближайшие десять лет количество трудоспособного населения будет сокращаться. Однако государству будут нужны трудовые ресурсы и рабочие кадры. Бизнесмены попытаются заполнить освободившиеся места за счет мигрантов.

Ранее Piter.tv писал о том, что численность населения России рекордно снизится по итогам 2019 года.