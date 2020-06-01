За сутки от коронавируса в России излечилось 3 994 человека.

В России зафиксировано 9 035 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +2,2%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 414 878 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 2 297. Далее идут Московская область — 728, Санкт-Петербург — 364, Нижегородская область — 315, Свердловская область — 283.

За сутки от коронавируса в России излечилось 3 994 человека. За весь период — 175 877.

За минувшие сутки скончалось 162 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 4 855 человек.

Отмечается, что у 40,10% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее мы писали, что сроки тестирования на COVID-19 могут увеличить.