Сроки тестирования на COVID-19 могут увеличить

Если результаты не поступили в поликлинику, то нужно обратиться в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург"

На сайте Роспотребнадзора в воскресенье, 31 мая, появилось сообщение, что сроки проведения тестирования на коронавирус в Петербурге могут быть увеличены.

Специалисты также напомнили, что тесты проводят в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" и в клиниках города. Результаты отправляются в те поликлиники и больницы, где проходила сдача теста. Если результаты теста не поступили, то необходимо обратиться в центр, после чего результаты предоставят по телефону, электронной почте или через мессенджеры.

Ранее мы писали, что за сутки в Петербурге обследовали на коронавирус более 10 тысяч человек.

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