За сутки в Петербурге обследовали на коронавирус более 10 тысяч человек

О прибытии из другой страны также сообщили 73 россиянина.

За последние сутки в Петербурге прошли тест на коронавирус 10124 человека. На карантине сейчас находится 3590: из них 200 — в обсерваторе, 781 — на самоизоляции, 2609 — это контактные лица. О прибытии из другой страны также сообщили 73 человека.

Всего обработано 772 вызова, которые поступили по номеру 122 (это Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом).

Напомним, что с 27 марта на портале #мывместе прошли регистрацию 4374 волонтера: 3042 из них прошли обучение и выполнили почти 19 тысяч заявок за время работы. Все они обеспечены масками, перчатками, антисептиками.

Ранее мы сообщили, что петербуржцам напомнили, что тест на COVID-19 можно сдать бесплатно.

Фото: Piter.tv