Петербуржцам напомнили, что тест на COVID-19 можно сдать бесплатно

Направление от терапевта при этом не нужно.

Зампред комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана подчеркнул, что петербуржцы могут сдать тест на коронавирус, даже если у него нет симптомов. Направление терапевта при этом не нужно. Об этом он заявил в передаче "Петербург против коронавируса".

Вопрос Андрею Сарану задала петербурженка. Она спросила, почему не может сдать тест на коронавирус бесплатно, если она просто хочет удостовериться в своем здоровье. Женщину отправляли делать тест платно.

Сарана ответил, что граждане могут сдать анализ без направления терапевта, и это подтверждает соответствующее постановление правительства. На сайте комздрава есть перечень пунктов, где можно сдать анализ в каждом районе. Также с пунктами забора биоматериалов в других районов и их расписанием вы можете ознакомиться здесь.

Фото: Piter.TV