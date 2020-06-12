За сутки от коронавируса в России излечилось 8 220 человек.

В России зафиксировано 8 987 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,8% .

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 511 423 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 1 714. Далее идут Московская область — 730, Свердловская область — 320, Санкт-Петербург — 274, Нижегородская область — 221.

За сутки от коронавируса в России излечилось 8 220 человек. За весь период — 269 370.

За минувшие сутки скончалось 183 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 6 715 человек.

Отмечается, что у 35,8% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе.

Видео: kremlin.ru