Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе

Он добавил, что сохранять ограничения необходимо.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-1" сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе. Он рассказал, что в этих субъектах достаточно спокойная обстановка.

Но в остальных все-таки эпидемиологический процесс течет. Михаил Мурашко, министр здравоохранения России

По его словам, один из регионов с благоприятной обстановкой по коронавирусу — Тюменская область. Также он отметил столицу, в которой снижается количество госпитализаций и заразившихся.

Глава Минздрава добавил, что сохранять ограничения необходимо, как и соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.

Ранее Мурашко рассказал о возможном "плавающем режиме ограничений".

Видео: kremlin.ru