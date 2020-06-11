По мнению министра, в борьбе с коронавирусной инфекцией можно применять разные режимы.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о возможном "плавающем режиме ограничений". Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

Он допускает, что в России ещё могут объявить "жесткий карантин, плавающие какие-то мероприятия, которые, ну скажем, когда ограничения вводятся в выходные дни". Мурашко не исключает, что "такой вариант тоже существует в этих моделях". Также министр считает, что форматы могут чередоваться.

Напомним, что за последние сутки в России зафиксировано 8779 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в России заболели более 500 тыс. человек.

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Видео: duma.gov.ru