Помимо Петренко, президент присвоил новые звания ещё 60 сотрудникам МЧС, Национальной гвардии, органов внутренних дел, таможенных органов, Федеральной противопожарной службы, Государственных фельдъегерской службы, Федеральной службы исполнения наказаний и нескольким военнослужащим Вооруженных сил.

Президент России Владимир Путин присвоил представителю СК Светлане Петренко звание генерал-майора. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

До этого Петренко была полковником. С октября 2016 года она занимала должность руководителя управления взаимодействия со СМИ СК. В этом году, президент уже присваивал звание генерал-майора. Речь идёт об Ирине Волк, которая по совместительству занимает пост помощника главы МВД.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Байден пригрозил Трампу военным переворотом в США.

Фото: kremlin.ru