Президент России Владимир Путин присвоил представителю СК Светлане Петренко звание генерал-майора. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
До этого Петренко была полковником. С октября 2016 года она занимала должность руководителя управления взаимодействия со СМИ СК. В этом году, президент уже присваивал звание генерал-майора. Речь идёт об Ирине Волк, которая по совместительству занимает пост помощника главы МВД.
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Фото: kremlin.ru
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