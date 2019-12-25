За сутки от коронавируса в России излечилось 3 957 человек.

В России зафиксировано 8 985 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,9%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 476 658 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 2001. Далее идут Московская область — 751, Санкт-Петербург — 326, Нижегородская область — 305, Свердловская область — 249.

За сутки от коронавируса в России излечилось 3 957 человек. За весь период — 230 688.

За минувшие сутки скончалось 112 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 5 971 человек.

Отмечается, что у 36,6% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее ученые предупредили об опасности коронавируса для лысых мужчин.