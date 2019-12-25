За сутки от коронавируса в России излечилось 5 499 человек.

В России зафиксировано 8 946 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +2,6%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 353 427 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 2 560. Далее идут Московская область — 831, Санкт-Петербург — 374, Свердловская область — 279, Нижегородская область — 229.

За сутки от коронавируса в России излечилось 5 499 человек. За весь период — 118 798.

За минувшие сутки скончалось 92 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 3 633 человека.

Отмечается, что у 43,70% новых заболевших нет клинических проявления COVID-19.

Ранее в Костроме количество инфицированных коронавирусом достигло 580 человек.