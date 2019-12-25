В Костроме количество инфицированных коронавирусом достигло 580 человек

За сутки коронавирус подтвердили еще у 13 жителей региона.

В Костромской области за истекшие сутки коронавирус выявлен еще у 13 жителей региона.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщает, что COVID-19 подтвержден еще у 13 человек.

Нерехта - 4 человека

Буй - 2 человека

Шарья - 2 человека

Волгореченск - 1 человек

Нея - 1 человек

Парфеньево - 1 человек

Мантурово - 1 человек

Таким образом, нарастающим итогом в регионе коронавирус подтвержден у 580 человек. Из них 294 (+13 за сутки) человека выздоровели, 9 человек скончались. На сегодняшний день в области 56 пациентов с коронавирусом находятся в больницах, из их 6 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Под наблюдением находятся 1020 человек, это люди из группы контактов с ранее заболевшими и приехавшие из других регионов России.

Ранее: В Москве скончались 41 человек с коронавирусом.

Фото: оперштаб Кострома, pixabay.com