В Костроме количество инфицированных коронавирусом достигло 580 человек

В Костромской области за истекшие сутки коронавирус выявлен еще у 13 жителей региона.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщает, что COVID-19 подтвержден еще у 13 человек.
Нерехта - 4 человека
Буй - 2 человека
Шарья - 2 человека
Волгореченск - 1 человек
Нея - 1 человек
Парфеньево - 1 человек
Мантурово - 1 человек
Таким образом, нарастающим итогом в регионе коронавирус подтвержден у 580 человек. Из них 294 (+13 за сутки) человека выздоровели, 9 человек скончались. На сегодняшний день в области 56 пациентов с коронавирусом находятся в больницах, из их 6 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Под наблюдением находятся 1020 человек, это люди из группы контактов с ранее заболевшими и приехавшие из других регионов России.
Ранее: В Москве скончались 41 человек с коронавирусом.
Фото: оперштаб Кострома, pixabay.com
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