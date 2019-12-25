За сутки от коронавируса в России излечилось 5 985 человек.

В России зафиксировано 8 945 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,8%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрирован 1 185 231 случай заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 2 424. Далее идут Санкт-Петербург — 285, Московская область — 230, Ростовская область — 205, Нижегородская область — 186.

За сутки от коронавируса в России излечилось 5 985 человек. За весь период — 964 242.

За минувшие сутки скончалось 169 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умер 20 891 человек.

Отмечается, что у 27,1% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее в центре Гамалеи назвали главную ошибку заболевших COVID-19.

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