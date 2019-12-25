За сутки от коронавируса в России излечилось 5 858 человек.

В России зафиксирован 8 481 новый случай заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,7%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 176 286 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 2 308. Далее идут Санкт-Петербург — 276, Московская область — 222, Ростовская область — 198, Нижегородская область — 175.

За сутки от коронавируса в России излечилось 5 858 человек. За весь период — 958 257.

За минувшие сутки скончалось 177 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 20 722 человека.

Отмечается, что у 25,6% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее мы писали, что в Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса.

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