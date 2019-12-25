Нет никаких побочных эффектов.

В Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом пишет ТАСС.

Второй компонент прививки от коронавируса получили уже шесть участников исследования. Анастасия Ракова, вице-мэр Москвы

Она отмечает, что у тех, кто сделал вторую прививку, нет никаких побочных эффектов, они хорошо себя чувствуют.

Ранее студентов столичных медвузов вновь позвали в больницы для борьбы с коронавирусом.

Фото: pixabay.com