За сутки от коронавируса в России излечился 12 331 человек.

В России зафиксировано 8 915 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +2,5%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 362 342 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 2 830. Далее идут Московская область — 817, Санкт-Петербург — 363, Нижегородская область — 228, Свердловская область — 207.

За сутки от коронавируса в России излечился 12 331 человек. За весь период — 131 129.

За минувшие сутки скончалось 174 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 3 807 человек.

Отмечается, что у 41,10% новых заболевших нет клинических проявления COVID-19.

Ранее мы писали, что коронавирусные ограничения в Петербурге могут продлить с 1 июня.