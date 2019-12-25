За сутки от коронавируса в России излечилось 11 108 человек.

В России зафиксировано 8 863 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +2,1%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрирован 423 741 случай заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 2 286. Далее идут Московская область — 732, Санкт-Петербург — 376, Нижегородская область — 354, Свердловская область — 292.

За сутки от коронавируса в России излечилось 11 108 человек. За весь период — 186 985.

За минувшие сутки скончалось 182 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 5 037 человек.

Отмечается, что у 41,9% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

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