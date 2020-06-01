ВОЗ сообщила о вспышке лихорадки Эбола в Африке

От неё уже погибли 4 человека.

В Демократической Республике Конго подтвердили вторую вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола. Об этом сообщил The Telegraph.

По данным ВОЗ, заболели шесть человек, четверо из них скончались недалеко от Мбандаки, региональной столицы Экваториальной провинции.

О новой вспышке впервые объявил по местному радио губернатор региона Бобо Болоко Болумбу 1 июня. Он сказал, что образцы от заболевших были отправлены в национальную медицинскую исследовательскую организацию страны в Киншасе. Все 4 смерти произошли из-за Эболы, подтвердили в лаборатории.

Губернатор также призвал людей сохранять спокойствие и продолжать соблюдать гигиенические меры.

Ранее вирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат.

Видео: YouTube/ World Health Organization (WHO)