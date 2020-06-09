За сутки от коронавируса в России излечилось 11 709 человек.

В России зафиксировано 8 595 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,8%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 485 253 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 1 572. Далее идут Московская область — 739, Санкт-Петербург — 318, Нижегородская область — 292, Свердловская область — 242.

За сутки от коронавируса в России излечилось 11 709 человек. За весь период — 242 397.

За минувшие сутки скончался 171 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 6 142 человек.

Отмечается, что у 38,1% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее были названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки.

Видео: kremlin.ru