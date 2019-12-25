Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России около 8,6 новых случаев коронавируса, при этом количество заболевших в Москве падает, а в регионах растет.

В России за сутки коронавирус подтвержден еще у 8 595 человек в 83 регионах.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России сообщает, что за сутки COVID-19 выявили у 8 тысяч 595 человек. При этом в Москве новых случаев минимум за последний месяц - 1572. При этом в регионах ситуация остается сложной, в отдельных субъектах РФ заболеваемость постоянно растет.

По регионам России новые случаи коронавируса распределены следующим образом:

Москва - 1572

Московская область - 739

Санкт-Петербург - 318

Нижегородская область - 292

Свердловская область - 242

Воронежская область - 220

Иркутская область - 206

Ростовская область - 187

Красноярский край - 157

Ханты-Мансийский АО - 149

Смоленская область - 143

Челябинская область - 143

Пензенская область - 138

Орловская область - 125

Саратовская область - 115

Тульская область - 109

Ивановская область - 108

Республика Дагестан - 107

Новосибирская область - 104

Мурманская область - 98

Республика Тыва - 97

Архангельская область - 96

Республика Башкортостан - 96

Ульяновская область - 94

Брянская область - 93

Волгоградская область - 92

Калужская область - 91

Краснодарский край - 89

Ставропольский край - 86

Чувашская Республика - 85

Тверская область - 84

Астраханская область - 83

Забайкальский край - 83

Рязанская область - 76

Белгородская область - 75

Кабардино-Балкарская Республика - 75

Карачаево-Черкесская Республика - 75

Омская область - 75

Республика Саха (Якутия) - 75

Алтайский край - 68

Ярославская область - 67

Республика Мордовия - 66

Тамбовская область - 65

Пермский край - 65

Хабаровский край - 65

Оренбургская область - 64

Липецкая область - 60

Курская область - 58

Приморский край - 58

Ямало-Ненецкий АО - 56

Владимирская область - 54

Республика Татарстан - 54

Ленинградская область - 49

Амурская область - 48

Республика Марий Эл - 47

Томская область - 47

Республика Адыгея - 46

Самарская область - 46

Камчатский край - 46

Калининградская область - 45

Новгородская область - 45

Республика Бурятия - 44

Республика Северная Осетия - 40

Кировская область - 40

Псковская область - 37

Тюменская область - 34

Кемеровская область - 34

Республика Ингушетия - 31

Костромская область - 27

Республика Коми - 26

Вологодская область - 26

Удмуртская Республика - 24

Республика Хакасия - 24

Республика Карелия - 23

Чеченская Республика - 19

Сахалинская область - 12

Республика Алтай - 10

Магаданская область - 9

Курганская область - 8

Республика Крым - 8

Чукотский АО - 4

Еврейская АО - 3

Республика Калмыкия - 1

Всего на сегодняшний день в России нарастающим итогом выявлено 485 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 142 летальных исхода (за сутки +171), выздоровело 242 397 человек (за сутки + 11 709)

Ранее: данные по коронавирусу по регионам на 8 июня

Фото: pixabay.com