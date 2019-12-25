Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки коронавирус подтвержден еще у 8 595 человек в 83 регионах.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России сообщает, что за сутки COVID-19 выявили у 8 тысяч 595 человек. При этом в Москве новых случаев минимум за последний месяц - 1572. При этом в регионах ситуация остается сложной, в отдельных субъектах РФ заболеваемость постоянно растет.
По регионам России новые случаи коронавируса распределены следующим образом:
Москва - 1572
Московская область - 739
Санкт-Петербург - 318
Нижегородская область - 292
Свердловская область - 242
Воронежская область - 220
Иркутская область - 206
Ростовская область - 187
Красноярский край - 157
Ханты-Мансийский АО - 149
Смоленская область - 143
Челябинская область - 143
Пензенская область - 138
Орловская область - 125
Саратовская область - 115
Тульская область - 109
Ивановская область - 108
Республика Дагестан - 107
Новосибирская область - 104
Мурманская область - 98
Республика Тыва - 97
Архангельская область - 96
Республика Башкортостан - 96
Ульяновская область - 94
Брянская область - 93
Волгоградская область - 92
Калужская область - 91
Краснодарский край - 89
Ставропольский край - 86
Чувашская Республика - 85
Тверская область - 84
Астраханская область - 83
Забайкальский край - 83
Рязанская область - 76
Белгородская область - 75
Кабардино-Балкарская Республика - 75
Карачаево-Черкесская Республика - 75
Омская область - 75
Республика Саха (Якутия) - 75
Алтайский край - 68
Ярославская область - 67
Республика Мордовия - 66
Тамбовская область - 65
Пермский край - 65
Хабаровский край - 65
Оренбургская область - 64
Липецкая область - 60
Курская область - 58
Приморский край - 58
Ямало-Ненецкий АО - 56
Владимирская область - 54
Республика Татарстан - 54
Ленинградская область - 49
Амурская область - 48
Республика Марий Эл - 47
Томская область - 47
Республика Адыгея - 46
Самарская область - 46
Камчатский край - 46
Калининградская область - 45
Новгородская область - 45
Республика Бурятия - 44
Республика Северная Осетия - 40
Кировская область - 40
Псковская область - 37
Тюменская область - 34
Кемеровская область - 34
Республика Ингушетия - 31
Костромская область - 27
Республика Коми - 26
Вологодская область - 26
Удмуртская Республика - 24
Республика Хакасия - 24
Республика Карелия - 23
Чеченская Республика - 19
Сахалинская область - 12
Республика Алтай - 10
Магаданская область - 9
Курганская область - 8
Республика Крым - 8
Чукотский АО - 4
Еврейская АО - 3
Республика Калмыкия - 1
Всего на сегодняшний день в России нарастающим итогом выявлено 485 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 142 летальных исхода (за сутки +171), выздоровело 242 397 человек (за сутки + 11 709)
Ранее: данные по коронавирусу по регионам на 8 июня
Фото: pixabay.com
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