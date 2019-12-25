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Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
Сегодня, 10:35
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MShaffter

Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

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За сутки в России выявили снова около 9 тысяч инфицированных коронавирусом. Умерло за сутки 112 пациентов с COVID-19, выздоровели 3 957 человек.

В России за сутки подтверждено 8 985 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны.

Информационный центр по мониторингу​ ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что по состоянию на утро понедельника 8 июня в России подтверждены еще 8 985 случаев инфицирования коронавирусом. По регионам новые случаи распределились следующим образом:

1. Москва - 2001

2. Московская область - 751

3. Санкт-Петербург - 326

4. Нижегородская область - 305

5. Свердловская область - 249

6. Воронежская область - 228

7. Ростовская область - 189

8. Красноярский край - 159

9. Саратовская область - 137

10. Республика Тыва - 131

11. Ханты-Мансийский АО - 129

12. Челябинская область - 123

13. Смоленская область - 122

14. Архангельская область - 121

15. Ивановская область - 117

16. Волгоградская область - 117

17. Тульская область - 114

18. Республика Дагестан - 112

19. Пензенская область - 110

20. Новосибирская область - 102

21. Орловская область - 97

22. Ульяновская область - 97

23. Брянская область - 94

24. Тверская область - 92

25. Калужская область - 89

26. Республика Башкортостан - 89

27. Ставропольский край - 88

28. Краснодарский край - 86

29. Чувашская Республика - 86

30. Самарская область - 86

31. Иркутская область - 85

32. Ямало-Ненецкий АО - 83

33. Забайкальский край - 80

34. Республика Саха (Якутия) - 80

35. Кировская область - 78

36. Кабардино-Балкарская Республика - 76

37. Рязанская область - 75

38. Карачаево-Черкесская Республика - 74

39. Белгородская область - 73

40. Алтайский край - 71

41. Ярославская область - 68

42. Пермский край - 67

43. Приморский край - 67

44. Оренбургская область - 66

45. Тамбовская область - 65

46. Владимирская область - 62

47. Курская область - 60

48. Липецкая область - 60

49. Хабаровский край - 59

50. Новгородская область - 58

51. Омская область - 58

52. Республика Татарстан - 53

53. Ленинградская область - 50

54. Томская область - 49

55. Республика Бурятия - 48

56. Мурманская область - 46

57. Амурская область - 46

58. Республика Мордовия - 45

59. Республика Адыгея - 44

60. Астраханская область - 44

61. Республика Марий Эл - 43

62. Камчатский край - 43

63. Республика Северная Осетия - 41

64. Тюменская область - 39

65. Калининградская область - 37

66. Псковская область - 37

67. Республика Коми - 36

68. Кемеровская область - 31

69. Вологодская область - 27

70. Удмуртская Республика - 27

71. Республика Ингушетия - 26

72. Костромская область - 25

73. Чеченская Республика - 20

74. Республика Карелия - 19

75. Курганская область - 18

76. Сахалинская область - 16

77. Республика Крым - 14

78. Республика Хакасия - 13

79. Магаданская область - 12

80. Республика Калмыкия - 11

81. Республика Алтай - 8

82. Еврейская АО - 4

83. г. Севастополь - 1



В России нарастающим итогом с начала эпидемии зарегистрировано 476 658 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них 5 971 человек скончались (за сутки 112), выписаны по выздоровлению 230 688 человек (за сутки 3 957).

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Фото: ИЦК, pixabay.com

 

Теги: коронавирус в регионах, коронавирус в россии, новые данные по коронавирусу
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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