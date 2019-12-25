Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки в России выявили снова около 9 тысяч инфицированных коронавирусом. Умерло за сутки 112 пациентов с COVID-19, выздоровели 3 957 человек.

В России за сутки подтверждено 8 985 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны.

Информационный центр по мониторингу​ ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что по состоянию на утро понедельника 8 июня в России подтверждены еще 8 985 случаев инфицирования коронавирусом. По регионам новые случаи распределились следующим образом:

1. Москва - 2001



2. Московская область - 751



3. Санкт-Петербург - 326



4. Нижегородская область - 305



5. Свердловская область - 249



6. Воронежская область - 228



7. Ростовская область - 189



8. Красноярский край - 159



9. Саратовская область - 137



10. Республика Тыва - 131



11. Ханты-Мансийский АО - 129



12. Челябинская область - 123



13. Смоленская область - 122



14. Архангельская область - 121



15. Ивановская область - 117



16. Волгоградская область - 117



17. Тульская область - 114



18. Республика Дагестан - 112



19. Пензенская область - 110



20. Новосибирская область - 102



21. Орловская область - 97



22. Ульяновская область - 97



23. Брянская область - 94



24. Тверская область - 92



25. Калужская область - 89



26. Республика Башкортостан - 89



27. Ставропольский край - 88



28. Краснодарский край - 86



29. Чувашская Республика - 86



30. Самарская область - 86



31. Иркутская область - 85



32. Ямало-Ненецкий АО - 83



33. Забайкальский край - 80



34. Республика Саха (Якутия) - 80



35. Кировская область - 78



36. Кабардино-Балкарская Республика - 76



37. Рязанская область - 75



38. Карачаево-Черкесская Республика - 74



39. Белгородская область - 73



40. Алтайский край - 71



41. Ярославская область - 68



42. Пермский край - 67



43. Приморский край - 67



44. Оренбургская область - 66



45. Тамбовская область - 65



46. Владимирская область - 62



47. Курская область - 60



48. Липецкая область - 60



49. Хабаровский край - 59



50. Новгородская область - 58



51. Омская область - 58



52. Республика Татарстан - 53



53. Ленинградская область - 50



54. Томская область - 49



55. Республика Бурятия - 48



56. Мурманская область - 46



57. Амурская область - 46



58. Республика Мордовия - 45



59. Республика Адыгея - 44



60. Астраханская область - 44



61. Республика Марий Эл - 43



62. Камчатский край - 43



63. Республика Северная Осетия - 41



64. Тюменская область - 39



65. Калининградская область - 37



66. Псковская область - 37



67. Республика Коми - 36



68. Кемеровская область - 31



69. Вологодская область - 27



70. Удмуртская Республика - 27



71. Республика Ингушетия - 26



72. Костромская область - 25



73. Чеченская Республика - 20



74. Республика Карелия - 19



75. Курганская область - 18



76. Сахалинская область - 16



77. Республика Крым - 14



78. Республика Хакасия - 13



79. Магаданская область - 12



80. Республика Калмыкия - 11



81. Республика Алтай - 8



82. Еврейская АО - 4



83. г. Севастополь - 1





В России нарастающим итогом с начала эпидемии зарегистрировано 476 658 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них 5 971 человек скончались (за сутки 112), выписаны по выздоровлению 230 688 человек (за сутки 3 957).

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Фото: ИЦК, pixabay.com