Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки подтверждено 8 985 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что по состоянию на утро понедельника 8 июня в России подтверждены еще 8 985 случаев инфицирования коронавирусом. По регионам новые случаи распределились следующим образом:
1. Москва - 2001
2. Московская область - 751
3. Санкт-Петербург - 326
4. Нижегородская область - 305
5. Свердловская область - 249
6. Воронежская область - 228
7. Ростовская область - 189
8. Красноярский край - 159
9. Саратовская область - 137
10. Республика Тыва - 131
11. Ханты-Мансийский АО - 129
12. Челябинская область - 123
13. Смоленская область - 122
14. Архангельская область - 121
15. Ивановская область - 117
16. Волгоградская область - 117
17. Тульская область - 114
18. Республика Дагестан - 112
19. Пензенская область - 110
20. Новосибирская область - 102
21. Орловская область - 97
22. Ульяновская область - 97
23. Брянская область - 94
24. Тверская область - 92
25. Калужская область - 89
26. Республика Башкортостан - 89
27. Ставропольский край - 88
28. Краснодарский край - 86
29. Чувашская Республика - 86
30. Самарская область - 86
31. Иркутская область - 85
32. Ямало-Ненецкий АО - 83
33. Забайкальский край - 80
34. Республика Саха (Якутия) - 80
35. Кировская область - 78
36. Кабардино-Балкарская Республика - 76
37. Рязанская область - 75
38. Карачаево-Черкесская Республика - 74
39. Белгородская область - 73
40. Алтайский край - 71
41. Ярославская область - 68
42. Пермский край - 67
43. Приморский край - 67
44. Оренбургская область - 66
45. Тамбовская область - 65
46. Владимирская область - 62
47. Курская область - 60
48. Липецкая область - 60
49. Хабаровский край - 59
50. Новгородская область - 58
51. Омская область - 58
52. Республика Татарстан - 53
53. Ленинградская область - 50
54. Томская область - 49
55. Республика Бурятия - 48
56. Мурманская область - 46
57. Амурская область - 46
58. Республика Мордовия - 45
59. Республика Адыгея - 44
60. Астраханская область - 44
61. Республика Марий Эл - 43
62. Камчатский край - 43
63. Республика Северная Осетия - 41
64. Тюменская область - 39
65. Калининградская область - 37
66. Псковская область - 37
67. Республика Коми - 36
68. Кемеровская область - 31
69. Вологодская область - 27
70. Удмуртская Республика - 27
71. Республика Ингушетия - 26
72. Костромская область - 25
73. Чеченская Республика - 20
74. Республика Карелия - 19
75. Курганская область - 18
76. Сахалинская область - 16
77. Республика Крым - 14
78. Республика Хакасия - 13
79. Магаданская область - 12
80. Республика Калмыкия - 11
81. Республика Алтай - 8
82. Еврейская АО - 4
83. г. Севастополь - 1
В России нарастающим итогом с начала эпидемии зарегистрировано 476 658 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них 5 971 человек скончались (за сутки 112), выписаны по выздоровлению 230 688 человек (за сутки 3 957).
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Фото: ИЦК, pixabay.com
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