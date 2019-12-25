За сутки от коронавируса в России излечилось 8 972 человека.

В России зафиксировано 8 536 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +2,0%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 432 277 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 1 842. Далее идут Московская область — 736, Санкт-Петербург — 380, Свердловская область — 357, Нижегородская область — 347.

За сутки от коронавируса в России излечилось 8 972 человека. За весь период — 195 957.

За минувшие сутки скончалось 178 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 5 215 человек.

Отмечается, что у 38,5% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

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