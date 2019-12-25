За сутки от коронавируса в России излечилось 10 386 человек.

В России зафиксировано 8 404 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,7% .

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 493 657 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 1 195. Далее идут Московская область — 735, Санкт-Петербург — 313, Нижегородская область — 304, Свердловская область — 284.

За сутки от коронавируса в России излечилось 10 386 человек. За весь период — 252 783.

За минувшие сутки скончалось 216 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 6 358 человек.

Отмечается, что у 34,8% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

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