С 1 апреля по 15 мая 4,2 тысячи детей вернули законным представителям.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о мониторинге в организациях для детей-сирот. По её словам, власти промониторили 846 учреждений для детей и сирот, которые нуждаются в социальной реабилитации. В 94% из них коронавирус не обнаружен. Заявление она сделала на заседании совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Это говорит об эффективности и своевременности мер, которые были приняты. Татьяна Голикова, вице-премьер России

Она добавила, что с 1 апреля по 15 мая 4,2 тысячи детей вернули законным представителям — из 40 тысяч воспитанников социальных учреждений. Ещё более четырёх тысяч воспитанников отправлены на гостевой режим или предварительную опеку.

Ранее Голикова заявила, что план восстановления экономики поможет модернизации нацпроектов.