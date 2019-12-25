В России зафиксировано 8 246 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,6% .
Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 537 210 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.
Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 1 359. Далее идут Московская область — 689, Санкт-Петербург — 252, Свердловская область — 233, Воронежская область — 220.
За сутки от коронавируса в России излечилось 4 489 человек. За весь период — 284 539.
За минувшие сутки скончалось 143 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умер 7 091 человек.
Отмечается, что у 34,3% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.
Ранее в Иркутске за сутки выявили рекордное количество коронавируса за сутки.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все