За сутки от коронавируса в России излечилось 4 489 человек.

В России зафиксировано 8 246 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,6% .

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 537 210 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 1 359. Далее идут Московская область — 689, Санкт-Петербург — 252, Свердловская область — 233, Воронежская область — 220.

За сутки от коронавируса в России излечилось 4 489 человек. За весь период — 284 539.

За минувшие сутки скончалось 143 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умер 7 091 человек.

Отмечается, что у 34,3% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее в Иркутске за сутки выявили рекордное количество коронавируса за сутки.