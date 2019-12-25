За сутки от коронавируса в России излечилось 6 479 человек.

В России зафиксировано 8 232 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,7%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 167 805 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 2 300. Далее идут Санкт-Петербург — 251, Московская область — 209, Ростовская область — 190, Нижегородская область — 168.

За сутки от коронавируса в России излечилось 6 479 человек. За весь период — 952 399.

За минувшие сутки скончалось 160 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 20 545 человек.

Отмечается, что у 27,6% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее в центре Гамалеи объяснили невозможность ускорить вакцинацию от COVID-19.

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