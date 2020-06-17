За сутки от коронавируса в России излечилось 10 036 человек.

В России зафиксировано 7 843 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,4%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрирован 553 301 случай заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 1 065. Далее идут Московская область — 680, Нижегородская область — 238, Ханты-Мансийский АО — 237, Санкт-Петербург — 228.

За сутки от коронавируса в России излечилось 10 036 человек. За весь период — 304 342.

За минувшие сутки скончалось 194 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 7 478 человек.

Отмечается, что у 31,8% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили уровень заболеваемости COVID-19 в России.

Видео: government.ru