В ведомстве считают, что у российского населения выработалась иммунная прослойка к вирусу.

В Роспотребнадзоре уровень заболеваемости COVID-19 в России. Мнением поделился заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Его цитирует "Интерфакс".

Специалист считает, что РФ сейчас находится на самой низкой точки циркуляции новой коронавирусной инфекции, так как её распространение, по его словам, не превышает 1%.

При этом у российского населения выработалась иммунная прослойка к вирусу. Она, уверен Горелов, есть у 17-20 граждан России. Он добавил, что коронавирус считается серьёзной болезнью, однако летом всегда эпидемиологическая напряжённость идёт на спад.

Ранее были названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки.