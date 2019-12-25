За сутки от коронавируса в России излечился 9 621 человек.

В России зафиксировано 7 790 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,4%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрирован 561 091 случай заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 1 040. Далее идут Московская область — 667, Ханты-Мансийский АО — 243, Нижегородская область — 233, Санкт-Петербург — 231.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в республике Калмыкия (0,3%), Магаданской области (0,4%) и в Москве (0,5%).

За сутки от коронавируса в России излечился 9 621 человек. За весь период — 313 963.

За минувшие сутки скончалось 182 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 7 660 человек.

Отмечается, что у 31,8% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее мы писали, что еще 18 мужчин и 20 женщин скончались от коронавируса в Петербурге.