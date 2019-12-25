За сутки от коронавируса в России излечилось 12 013 человек.

В России зафиксировано 7425 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,3%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 599 705 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 1 081. Далее идут Московская область — 504, Ханты-Мансийский АО — 319, Челябинская область — 258, Санкт-Петербург — 220.

За сутки от коронавируса в России излечилось 12 013 человек. За весь период — 356 429.

За минувшие сутки скончались 153 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 8 359 человек.

Отмечается, что у 32,7% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

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