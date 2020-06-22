Трамп придумал новое название для коронавируса и обидел Китай

Дональд Трамп придумал новое название для коронавируса и снова обидел Китай. Об этом сообщили журналисты из британского издания The Guardian. Они рассказали, что американский лидер использовал новый термин для обозначения COVID-19. В нем политик сделал отсылку к популярному способу ведения боя - кунг-фу.
Журналисты заявили, что во время предвыборной встрече в городе Талса (штат Оклахома), глава США назвал коронавирус kung flu (flu — грипп").
У этой болезни самое большое количество названий в истории. Я могу вспомнить kung flu
Дональд Трамп, президент США
Политик отметил, что многие называют COVID-1 вирусом, когда другие - гриппом. Он рассказал, что в мире существует более 20 различных версий наименования данной инфекции.
Трамп прокомментировал возможность встречи с Мадуро.
Видео: YouTube / The Telegraph
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