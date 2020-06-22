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Трамп придумал новое название для коронавируса и обидел Китай

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Политик сравнил вирус с боевыми искусством.

Дональд Трамп придумал новое название для коронавируса и снова обидел Китай. Об этом сообщили журналисты из британского издания  The Guardian. Они рассказали, что американский лидер использовал новый термин для обозначения COVID-19. В нем политик сделал отсылку к популярному способу ведения боя - кунг-фу.

Журналисты заявили, что во время предвыборной встрече в городе Талса (штат Оклахома), глава США назвал коронавирус kung flu (flu — грипп").

У этой болезни самое большое количество названий в истории. Я могу вспомнить kung flu

Дональд Трамп, президент США

Политик отметил, что многие называют COVID-1 вирусом, когда другие - гриппом. Он рассказал, что в мире существует более 20 различных версий наименования данной инфекции.

Трамп прокомментировал возможность встречи с Мадуро.

Видео: YouTube / The Telegraph

Теги: дональд трамп, китай, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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