За сутки от коронавируса в России излечилось 6 342 человека.

В России зафиксировано 7113 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 82 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,2%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 613 994 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 885. Далее идут Московская область — 467, Ханты-Мансийский АО — 319, Санкт-Петербург — 221, Нижегородская область — 217.

За сутки от коронавируса в России излечилось 6 342 человека. За весь период — 375 164.

За минувшие сутки скончались 92 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 8 605 человек.

Отмечается, что у 32% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее губернатор Алтайского края ушёл на самоизоляцию.