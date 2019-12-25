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Губернатор Алтайского края ушёл на самоизоляцию
Сегодня, 8:38
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matveyvn

Губернатор Алтайского края ушёл на самоизоляцию

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В правительстве региона выявили несколько случаев COVID-19 среди сотрудников.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ушёл на самоизоляцию. Об этом сообщили в его пресс-службе.

В правительстве региона выявили несколько случаев COVID-19 среди сотрудников. Томенко попал в круг контактных лиц — из-за этого ему пришлось уйти на самоизоляцию.

Тестирование на коронавирус показало положительный результат сразу у нескольких сотрудников, с которыми я общаюсь почти в ежедневном режиме.

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края

Губернатор рассказал, что будет работать в дистанционном режиме и находиться под наблюдением врачей.

Томенко призвал жителей региона соблюдать меры безопасности и беречь здоровье.

Ранее умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы.

Теги: алтайский край, самоизоляция, чиновники
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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