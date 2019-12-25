Губернатор Алтайского края ушёл на самоизоляцию

В правительстве региона выявили несколько случаев COVID-19 среди сотрудников.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ушёл на самоизоляцию. Об этом сообщили в его пресс-службе.

В правительстве региона выявили несколько случаев COVID-19 среди сотрудников. Томенко попал в круг контактных лиц — из-за этого ему пришлось уйти на самоизоляцию.

Тестирование на коронавирус показало положительный результат сразу у нескольких сотрудников, с которыми я общаюсь почти в ежедневном режиме. Виктор Томенко, губернатор Алтайского края

Губернатор рассказал, что будет работать в дистанционном режиме и находиться под наблюдением врачей.

Томенко призвал жителей региона соблюдать меры безопасности и беречь здоровье.

Ранее умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы.