За сутки от коронавируса в России излечилось 6 047 человек.

В России зафиксировано 6 760 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,0%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 661 165 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 662. Далее идут Московская область — 317, Ханты-Мансийский АО — 266, Санкт-Петербург — 258, Иркутская область — 243.

За сутки от коронавируса в России излечилось 6 047 человек. За весь период — 428 978.

За минувшие сутки скончалось 147 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 9 683 человека.

Отмечается, что у 32,1% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее специалисты Роспотребнадзора проверили иммунитет петербуржцев к COVID-19.

Видео: kremlin.ru